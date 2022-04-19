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Китай уже признал победу РФ на Украине, не обращая внимания на мнение Соединенных Штатов, пишет издание The Diplomat. Публикацию Сары Кук представляющей американское агентство Freedom House, представляет портал «Свободная пресса».

Аналитик написала, что в китайское телевидение в основном рассказывает об успехах российских военнослужащих в спецоперации на Украине. Кроме того, КНР открыто заявляет, что поставки США и странами Североатлантического альянса оружия на Украину являются незаконными. Вашингтон такой подход совершенно не устраивает.

Вместо того, чтобы показывать выступления президента Украины Зеленского, китайские каналы говорят о скорой победе России в спецоперации. Причем это мнение поддерживается и властями КНР, которые вполне объективно заявляют, что Киев совсем скоро будет вынужден признать поражение.

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