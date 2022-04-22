После полного освобождения Донбасса российские войска обратят свои взоры на Одессу, которая сейчас заблокирована «как аппендицит», заявил экс-командующий российских ВДВ Владимир Шаманов.

Он отметил, что Одесса является стратегически важным городом, который даст возможность взять под полный контроль северо-западное Причерноморье. Бои за него будут очень упорными, так как в Николаеве и Одессе находятся крупные силы ВСУ.

Шаманов также пояснил, что в настоящий момент следующая после Донбасса цель не определена. Ее обсуждение начнется только после того, как на территории ЛНР и ДНР будет уничтожена весьма боеспособная группировка украинской армии. Вполне вероятно, что новой боевой задачей станет установление полного контроля над Харьковом, Днепропетровском и Запорожьем, но до Одессы очередь все равно рано или поздно дойдет.