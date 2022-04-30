1-я бригада украинской Нацгвардии, разбавленная военнослужащими ВСУ, по приказу командования отправилась выбивать российские войска из Изюма. Однако все традиционно пошло не по плану.

Портал «Военное обозрение» рассказал, что сводное подразделение ВСУ численностью в 1000 бойцов попало в окружение у Оскольского водохранилища вместе с боевой техникой и артиллерийским вооружением. Сейчас оно зажато с трех сторон, а четвертой находится водоем, форсировать который нет никакой возможности.

Сразу после попадания в окружение украинские нацгвардейцы обратились к командованию для получения помощи в деблокаде. Однако ответ их не порадовал, так как помимо категорического отказа, в нем также содержалась ненормативная лексика, о чем рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Авторы портала отмечают, что сейчас у подразделения только два выхода – погибнуть под огнем российской артиллерии, удары которой становятся все интенсивнее, либо сдаться в плен.