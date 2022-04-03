Заявления американских властей о готовности принять 100 тысяч беженцев с Украины спровоцировали настоящее столпотворение в мексиканском населенном пункте Тихуана. Именно через него украинские граждане пытаются попасть в Америку.

Сейчас прямо на границе Соединенных Штатов появляются временные лагеря для беженцев. В настоящий момент их количество составляет уже 1100 человек. Причем у большинства на территории США проживают родственники, что дает возможность попасть на американскую территорию.

Чиновник из Тихуаны Энрике Лусеро, занимающийся вопросами миграции, заявляет, что 40 процентов беженцев с Украины – это дети. Американские пограничники впускают на свою территорию не больше сотни человек ежедневно, поэтому процесс может затянуться. Одной из причин, по которой украинцы отправляются в Тихуану, стала отмена антиковидных ограничений и снятие запрета на въезд, который был введен из-за всплеска коронавирусной инфекции.