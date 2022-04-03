Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что демилитаризация и денацификация Украины будет успешной лишь при условии смены нацистского киевского режима и уничтожения всех без исключения объектов военной инфраструктуры.

Он также заявил, что спецоперацию необходимо продолжать до тех пор, пока все заявленные цели не будут достигнуты. По словам Соловьева, националистические батальоны на Украине воспитываются в идеологии уничтожения русских людей, поэтому с ними должно быть полностью покончено.

Также телеведущий считает, что Россия должна пробить проход до Приднестровья и полностью отрезать Украину от Черного и Азовского морей. До этого момента соглашаться на какие-либо условия Киева ни в коем случае нельзя. И уж тем более, подписывать с ним мирное соглашение.