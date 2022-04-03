Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что демилитаризация и денацификация Украины будет успешной лишь при условии смены нацистского киевского режима и уничтожения всех без исключения объектов военной инфраструктуры.

Он также заявил, что спецоперацию необходимо продолжать до тех пор, пока все заявленные цели не будут достигнуты. По словам Соловьева, националистические батальоны на Украине воспитываются в идеологии уничтожения русских людей, поэтому с ними должно быть полностью покончено.

Также телеведущий считает, что Россия должна пробить проход до Приднестровья и полностью отрезать Украину от Черного и Азовского морей. До этого момента соглашаться на какие-либо условия Киева ни в коем случае нельзя. И уж тем более, подписывать с ним мирное соглашение.

Вам может понравиться

Австралия отправит на Украину отечественные бронетранспортеры Bushmaster

Австралия услышала просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении современной бронетехники и станет первым западным государством, которое пойдет на такой шаг. Премьер-министр Скотт Моррисон уже заявил, что Канберра собирается отправить

Эксперт Юрий Кнутов: Запад перевозит оружие для Украины в гуманитарных конвоях

На польско-украинской границе формируются гуманитарные конвои с продовольствием и медицинскими препаратами. Они сопровождаются автобусами с надписью «Дети», однако все это лишь маскировка. В таких колоннах Запад доставляет на Украину оружие,

“Известия”: отменить обязательную выдачу чеков предложили в России

Бумажные и электронные чеки могут отменить. Но не полностью – их будут выдавать только, если клиент попросит об этом. С такой инициативой Минпромторг обратился в Федеральную налоговую службу – пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 3 апреля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 апреля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 3 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 3 апреля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 3 апреля – пасмурно, до 19 °C |