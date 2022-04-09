Нацисты ВСУ растоптали Знамя Победы, которое отобрали у пенсионерки, а затем и вовсе обобрали его у старушки. В Сети появилась видеозапись этого инцидента.

Встречать военнослужащих с красным Знаменем Победы вышло сразу две пенсионерки, которые перепутали подразделения ВСУ с российскими войсками. Нацисты выхватили флаг и начали его топтать, после чего предложили женщинам консервы. Пенсионерка не захотела брать еду и укоризненно заявила, что за красное знамя ее родители воевали с фашистами.

Она просила вернуть флаг, но один из нацистов приказал другому не отвечать на ее просьбы и не отдавать знамя.