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Российский боец по имени Павел, который находился в плену у ВСУ, рассказал о смерти офицера, которого жестоко избивали украинские нацисты.

По его словам, майор Вооруженных сил РФ тоже попал в плен. Их разместили в спортзале, но к офицеру постоянно применяли физическую силу. Его избивали два дня подряд. На третий день майора увели, после чего вернулись и сообщили, что он потерял много крови и погиб.

Напомним, что ранее о зверствах националистов рассказал еще один военнослужащий ВС РФ. Он сообщил, что его из-за бороды постоянно называли чеченцем, а других пленных грозили кастрировать и повесить.

Ранее сообщалось о сдаче в плен 267 морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе, которые осознали бессмысленность сопротивления.

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