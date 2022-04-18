США не способны защитить себя от российской «торпеды-призрака». Такое мнение высказали эксперты китайского портала Sohu, перевод публикации которых представила “ПолитРоссия“.

ВМС США начали в 1960-х годах развертывание гидроакустической подводной системы SOSUS, которая должна была отслеживать советские подводные лодки. На глубине устанавливались специальные датчики, которые захватывали территории по линии Гренландия – Исландия – Великобритания и часть Тихого океана.

Система SOSUS функционирует и сейчас, но она не отвечает современным требованиям. Часть гидроакустических станций вообще законсервированы.

США перестали уделять внимание своей подводной безопасности, так как считали, что у России очень ограниченные возможности. Но уже сейчас настало время побеспокоиться, так как Москва не только возродила свой флот, но и разработало мощнейшее оружие. Авторы публикации отмечают: «Россия создала новый тип ядерного оружия, которое способно вызвать 500-метровое цунами».

Речь идет о ядерной торпеде «Посейдон». Она способна уничтожить не только береговые объекты, среди которых города, но и вражеский флот с авианосными группами. Эксперты в своей статье отмечают: «Торпеда несет мощные ядерные заряды, а ее радиус поражения и дальность действия сравнима с межконтинентальными ракетами. После того, как появилась первая информация о “Посейдоне”, некоторые эксперты отметили, что система перехвата американских военных SOSUS никуда не годится. Российский “Посейдон” движется так глубоко под водой, что обнаружить его есть шанс, только когда он приближается к цели».

Ядерная торпеда “Посейдон” способна вызвать мегацунами с высотой волны от 300 до 500 метров. Авторы отмечают, что это очень непредсказуемое оружие, которое наводит страх на США.