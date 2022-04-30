читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Намеченные на начало мая учения польской армии могут быть подготовкой Варшавы ко вводу войск на Украину, пишет китайское издание Sohu. Авторы отмечают, что местом для маневров выбраны восток и север страны неподалеку от украинских границ.

Власти уже предупредили граждан Польши о передвижениях по дорогам страны крупных колонн боевой техники. По их словам, это необходимо для отработки приема и перемещения сил союзников по Североатлантическому альянсу. Но на деле причины могут оказаться совсем другими.

Варшава, по мнению китайских экспертов, может использовать военные маневры для мобилизации своей армии и ее отправки на Украину. При этом целями ее могут быть перелом в боевых действиях в рамках спецоперации ВС РФ либо попытка установить контроль над западными регионами страны.

Вам может понравиться

Центробанк предупредил всех россиян о рисках с наличными деньгами

Специалисты Центробанка предупредили о том, что в последнее время в стране возникают сложности с наличными деньгами. Россиян призвали быть бдительными, так как на рынке появилось много подделок. Данные за первый

Wargonzo: В мариупольском порту найдены десятки тел боевиков “Азова”

В порту Мариуполя обнаружено несколько десятков тел боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые скорее всего были убиты в ходе штурма объекта, рассказал телеграм-канал WarGonzo. Авторы отмечают, что сейчас

Стали известны подробности самоубийства шефа гестапо Мюллера

Руководитель гестапо нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер покончил с собой сразу после самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года. Об этом рассказал бывший личный пилот главаря нацистов Ганс Баур.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |