Намеченные на начало мая учения польской армии могут быть подготовкой Варшавы ко вводу войск на Украину, пишет китайское издание Sohu. Авторы отмечают, что местом для маневров выбраны восток и север страны неподалеку от украинских границ.

Власти уже предупредили граждан Польши о передвижениях по дорогам страны крупных колонн боевой техники. По их словам, это необходимо для отработки приема и перемещения сил союзников по Североатлантическому альянсу. Но на деле причины могут оказаться совсем другими.

Варшава, по мнению китайских экспертов, может использовать военные маневры для мобилизации своей армии и ее отправки на Украину. При этом целями ее могут быть перелом в боевых действиях в рамках спецоперации ВС РФ либо попытка установить контроль над западными регионами страны.