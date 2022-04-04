Пациентам с сердечной недостаточностью еще в прошлом веке рекомендовали уменьшить потребление соли, однако научного подтверждения подобных советов тогда не существовало. Даже сейчас ученые не могут дать однозначного объяснения влияния соли на работу сердца. Однако они все же видят некоторое улучшение состояния здоровья при отказе от этого продукта.

По словам специалистов, заметного уменьшения госпитализаций после соблюдения рекомендаций обнаружено не было. Также нельзя говорить о снижении смертности от сердечной недостаточности среди пациентов, частично или полностью отказавшихся от соли. Однако такие симптомы, как кашель, хроническая усталость или отек, существенно облегчаются.

«Мы больше не можем дать общую рекомендацию всем пациентам и сказать, что ограничение потребления натрия снизит ваши шансы либо умереть, либо оказаться в больнице, но я могу с уверенностью сказать, что это может улучшить качество жизни людей в целом», – заявил автор исследования Джастин Эзековиц, представляющий Университет Альберты.