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До конца 2022 года Тайвань намерен завершить строительство пяти новых малозаметных корветов типа «Тоцзян» и передать их на вооружение ВМС страны, сообщило Центральное информационное агентство островного государства.

В его публикации сообщается, что производитель корветов – компания Lungteh Shipbuilding, увеличила количество рабочих мест, набрала новых специалистов и благодаря этому добилась уменьшения сроков строительства одного корабля на целых десять месяцев. Если раньше этот процесс занимал более двух лет, то теперь корветы сходят со стапелей за 17 месяцев.

Всего планируется построить 11 таких кораблей. Они представляют собой волнопронизывающие катамараны, ширина которых равна 14, а длина – 60,5 метров. Максимальная скорость – 70 километров в час. В качестве вооружения на корветы устанавливается по 8 противокорабельных ракет Hsiung Feng III и Hsiung Feng II, причем первые из них являются сверхзвуковыми.

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