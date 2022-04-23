читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подавляющее большинство военнослужащих, засевших на «Азовстали», хотят сложить оружие. Однако они боятся это сделать из-за жесткого диктата радикальных националистов батальона «Азов» (запрещен в России), рассказал военнопленный Никита Сазанков.

По словам бойца, сам он вырвался с территории комбината из-за ранения. Его просто бросили умирать одного, поэтому он взял в руки пакеты белого цвета и привлек внимание российских военнослужащих. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, солдаты ВС РФ обращались с ним хорошо, никаких издевательств и оскорблений не было, рассказал боец изданию “Известия”.

Сазанков также рассказал, что служил в штабе, где было около сотни «азовцев». Сколько их всего на территории комбината, сказать сложно. Однако точно известно, что остальные военные их боятся, опасаются, что националисты откроют огонь в случае попытки сдаться в плен, поэтому вынуждены оставаться на «Азовстали».

Вам может понравиться

Выпущенная истребителем Су-30 ракета насквозь пробила военный корабль

Минный тральщик советского образца не устоял перед сверхзвуковой противокорабельной ракетой, выпущенной истребителем Су-30. Боезаряд угодил точно в борт кораблю и пробил в нем дыру, по размеру сопоставимую с легковым автомобилем,

В Китае призвали Запад прекратить “игры с огнем” после испытаний МБР “Сармат”

Китайское информационное агентство «Гуаньча» опубликовало статью об испытаниях российской межконтинентальной ракеты «Сармат». Она привлекла повышенное внимание читателей, которые активно оставляли свои комментарии. Так, многие пользователи отметили, что испытания стали для

Россия продаст Казахстану космический спутник за 1 рубль

Правительство России приняло предложение “Роскосмоса” по передаче части имущества на Байконуре властям Казахстана. Первая из планируемых сделок касается космического спутника “Экран-М”. Его продадут за 1 рубль. Как следует из соответствующего
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Армавир: погода, 23 апреля – ясно, до 16 °C |