Подавляющее большинство военнослужащих, засевших на «Азовстали», хотят сложить оружие. Однако они боятся это сделать из-за жесткого диктата радикальных националистов батальона «Азов» (запрещен в России), рассказал военнопленный Никита Сазанков.

По словам бойца, сам он вырвался с территории комбината из-за ранения. Его просто бросили умирать одного, поэтому он взял в руки пакеты белого цвета и привлек внимание российских военнослужащих. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, солдаты ВС РФ обращались с ним хорошо, никаких издевательств и оскорблений не было, рассказал боец изданию “Известия”.

Сазанков также рассказал, что служил в штабе, где было около сотни «азовцев». Сколько их всего на территории комбината, сказать сложно. Однако точно известно, что остальные военные их боятся, опасаются, что националисты откроют огонь в случае попытки сдаться в плен, поэтому вынуждены оставаться на «Азовстали».