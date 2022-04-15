Украинский президент начал не просто просить у Запада денег, а требовать финансирования своей страны. Недавно он выставил требование главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выделить Киеву финансовую помощь в размере 7 млрд долларов. Подробности передает РИА Новости.

Зеленский заявил, что такие суммы Еврокомиссия должна выделять каждый месяц, чтобы Киев смог выплачивать населению социальные выплаты и зарплаты. Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис отметила, что у Киева есть главная мечта. Она основана на том, чтобы попасть на полное содержание Запада. Сейчас появляется возможность воплотить эту мечту в реальность.

Экономика Украины переживает не самые хорошие времена. Ранее глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил о падении доходов в бюджет почти в два раза на фоне военных действий. Почти треть предприятий на Украине полностью закрылись, половина работает частично.

Власти Киева твердо убеждены, что они сейчас совершают “подвиг”, за который получат награду от Запада. США и НАТО придется и дальше финансировать Украину, если они заинтересованы в продолжении конфликта.