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Следственный комитет России возбудит уголовное дело в отношении львовской актрисы, принявшей участие в съемке русофобского ролика. Начать расследование поручил глава СК Александр Бастрыкин.

Речь идет об актрисе Андрианне Курилец, которая в ролике сперва много говорит о «многострадальной Украине», которую якобы постоянно «преследуют» российские власти разных времен. После этого девушка серпом перерезает горло партнеру, одетому в тельняшку Воздушно-десантных войск РФ.

В ролике усмотрели схожесть с казнями, которые организовывали боевики ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, видео содержит угрозы и призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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