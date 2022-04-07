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Российские войска готовы «спокойно и методично» перейти ко второму этапу специальной операции на Украине и уничтожить националистические батальоны в Донбассе. Сейчас сделать это гораздо проще, так как большая часть живой силы, техники и вооружения ВСУ уже уничтожена, уверен доктор военных наук Константин Сивков.

Он пояснил, что демилитаризация соседнего государства практически завершена. В ходе первого этапа российская армия практически полностью уничтожила украинскую авиацию, разобралась со средствами противовоздушной обороны и бронетехникой. Также уничтожены склады ГСМ и противнику просто негде взять топливо.

Все это позволяет сосредоточиться на ликвидации самых боеспособных подразделений украинской армии в Донбассе, где они 8 лет готовились к боевым действиям. Это небыстрый процесс, но за 3-4 недели он также будет завершен.

Сивков также считает, что после 2 этапа начнется и третий. Отсутствие возможностей для противодействия у ВСУ позволит армии РФ возобновить наступление на запад страны.

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