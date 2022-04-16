Североатлантический альянс объясняет заход своих кораблей в Балтийское море военно-морскими учениями, однако ключевая его цель – это проведение разведывательных мероприятий и отслеживание действий российского флота, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Он предположил, что корабли скорее всего будут осуществлять радиоэлектронную и гидроакустическую разведку. Наблюдение за ситуацией в Балтике понадобилось НАТО из-за текущей ситуации на Украине.

В беседе с журналистами издания «Взгляд» Сивков также рассказал, что на кораблях группы SNMG1, которые были переведены в Балтийское море из Атлантического океана, имеются противокорабельные ракеты малой дальности. В то же время Россия уже предприняла меры для собственной безопасности. Балтфлот следит за всеми перемещениями кораблей и в случае необходимости может задействовать как корабельные ракетные установки, так и береговые комплексы для отражения возможной агрессии.