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Североатлантический альянс объясняет заход своих кораблей в Балтийское море военно-морскими учениями, однако ключевая его цель – это проведение разведывательных мероприятий и отслеживание действий российского флота, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Он предположил, что корабли скорее всего будут осуществлять радиоэлектронную и гидроакустическую разведку. Наблюдение за ситуацией в Балтике понадобилось НАТО из-за текущей ситуации на Украине.

В беседе с журналистами издания «Взгляд» Сивков также рассказал, что на кораблях группы SNMG1, которые были переведены в Балтийское море из Атлантического океана, имеются противокорабельные ракеты малой дальности. В то же время Россия уже предприняла меры для собственной безопасности. Балтфлот следит за всеми перемещениями кораблей и в случае необходимости может задействовать как корабельные ракетные установки, так и береговые комплексы для отражения возможной агрессии.

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