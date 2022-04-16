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Президент Украины Владимир Зеленский умышленно не раскрывает реальные данные по потерям ВСУ, считает военный эксперт Константин Сивков. Он заметил, что заявление украинского лидера об 1-2 тысячах погибших бойцов – это «абсолютная глупость» и «дурь».

Сивков напомнил, что сама украинская сторона заявляла о группировке ВСУ в Мариуполе численностью от 14 до 25 тысяч военных. Она действительно была обнаружена и не вышла из приморского города. То есть, только в Мариуполе Киев потерял не меньше 14 000 солдат. Пленных там очень мало, поэтому можно предположить, что большинство из них уничтожены.

Сивков отметил, что Зеленский вряд ли скажет правду своему народу, так как для него это станет смертным приговором. Тем более, что совсем скоро потерь будет намного больше, так как всего на Донбассе находится группировка в 60-100 тысяч военнослужащих ВСУ.

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