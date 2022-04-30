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Спецоперация российских войск на Украине стала своеобразным противостоянием военно-технических платформ РФ и Соединенных Штатов. Последние пока проигрывают, поэтому предпринимают меры для того, чтобы ВСУ перестали позорить американское оружие, рассказал изданию «Царьград» военный эксперт Александр Ситников.

Он напомнил, что США поставляют на Украину вооружение американского образца, которое украинские военные раньше и в глаза не видели. Они не умеют его использовать, поэтому ВС Соединенных Штатов дают им полезные рекомендации. Для этой цели на территории Львовской области был создан засекреченный штаб НАТО.

Альянс не хочет вмешиваться в конфликт на Украине, поэтому о штабе никто не сообщает официально. Офицеры ВС США, находящиеся там, не раскрывают себя и не принимают какого-либо участия в управлении украинскими войсками. Они лишь дают советы по применению оружия, чтобы доказать его эффективность и избежать позора.

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