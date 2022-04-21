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Американский патруль совершил очередную попытку пробраться на неподконтрольную США территорию Сирии и нарвался на гнев местных жителей. Они задействовали сельскохозяйственные инструменты в качестве оружия и изгнали незваных гостей.

Сирийцы совершенно проигнорировали тот факт, что американские военные пожаловали к ним на бронеавтомобилях и имели в своем распоряжении современное оружие. Они атаковали патруль, угрожая бойцам ВС США мотыгами и лопатами, что заставило агрессоров дрогнуть и отступить.

Портал Avia.Pro уточняет, что данная стычка местных жителей с американскими военными, завершившаяся безоговорочной победой народа, произошла в одном из северных районов Сирии. Напомним, что граждане арабской республики не в первый раз прогоняют зарвавшихся американцев, используя не только сельскохозяйственный инструмент, но и камни с палками.

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