Россия должна понести колоссальные репутационные потери в экономике – этого добиваются западные страны. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов.

В интервью телекомпании РЕН-ТВ он отметил, что правительства западных государств всеми силами пытаются создать условия для дефолта в России. В случае, если он произойдёт, отметил Силуанов, Россию перестанут воспринимать как надёжного заёмщика. Именно на это направлены все санкции и ограничения, подчеркнул министр.

Между тем объективных причин для дефолта в стране нет. Об этом ранее заявляли российские власти. Но в Кремле не исключают, что дефолт могут создать искусственно.

На Западе предполагали, что дефолт в России мог наступить ещё в марте, одного этого не произошло. США предоставили России возможность сделать выплаты по внешнему долгу в валюте. Хотя сами валютные резервы страны с введением санкций были заморожены.