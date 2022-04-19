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Началась вторая фаза спецоперации ВС РФ на Украине, которая ознаменовалась крупным наступлением на Донбассе. ВС РФ наносят мощные авиа- и артиллерийские удары не только в тылу противника, как раньше, но и по всей линии фронта, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что в Мариуполе силы украинской армии и националистических батальонов разбиты, поэтому ситуация в регионе складывается в пользу российских войск. Момент для наступления выбран чрезвычайно удачно.

Шурыгин также отметил, что на протяжении первой фазы ВС РФ и ополчение Луганской и Донецкой народных республик нанесли серьезный урон противнику. ВСУ понесли крупные потери техники и живой силы, поэтому сейчас они деморализованы и не в состоянии оказывать серьезное сопротивление.

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