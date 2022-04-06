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С 28 марта по 5 апреля вблизи Мариуполя было сбито несколько вертолетов украинских ВВС, однако винтокрылые машины упрямо продолжают прорываться к заводу «Азовсталь». По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такое упорство может быть связано с попытками вывезти из города натовских офицеров или доставить что-то для совершения крупной диверсии.

Аналитик отметил, что Киев не готов бросить в Мариуполе британских и американских советников, а также офицеров из Франции, Польши и других стран Альянса. Кроме того, Украина может попытаться устроить провокацию с применением химического оружия, которое везут на борту вертолеты. После этого она обвинит в применении нервнопаралитических препаратов российские войска.

По словам Шурыгина, узнать причину упорства ВСУ, отправляющих в Мариуполь один вертолет за другим, можно будет только после сокрушения окопавшейся на «Азовстали» группировки.

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