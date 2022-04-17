Президент Украины Зеленский напропалую лжет и ставит какие-то ультиматумы, реагируя на ситуацию, сложившуюся сейчас в Мариуполе. Военный аналитик Владислав Шурыгин объяснил, что происходит с украинским лидером.

Зеленский нервничает, так как боевики нацбата «Азов» (запрещен в России) по-прежнему заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и выбраться оттуда у них нет ни единого шанса. Запасы воды, пищи и боеприпасов у них закончились. Кроме того, несколько операций, направленных на эвакуацию неонацистов, с треском провалились.

Нервозность Зеленского и высшего командования ВСУ связана с тем, что они не ожидали падения Мариуполя. Город позиционировался как крепость, которую невозможно взять, но все вышло совсем по другому. И теперь президенту Украины придется объяснять народу, ради чего он обрек на гибель несколько тысяч бойцов.