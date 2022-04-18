Рано или поздно миру придётся вновь взаимодействовать с Россией, а время изоляции можно провести с пользой для отечественной культуры. Об этом заявил глава концерна “Мосфильм” Карен Шахназаров.

По словам режиссёра, его мало пугает, что западные страны пытаются “отменить” российскую культуру. Шахназаров привёл в пример советские годы, когда “нас тоже всё время “отменяли”, тем не менее это не помешало создавать в стране выдающиеся произведения кино и литературы. Режиссёр добавил, что во время изоляции в 20-е и 40-е годы прошлого столетия в Советском Союзе “произошёл всплеск культуры”.

В уходе с российского рынка западных кинокомпаний глава “Мосфильма” также увидел плюсы. По его мнению, освободившийся рынок даёт больше возможностей отечественным кинодеятелям. Но этими возможностями можно будет воспользоваться, только если индустрия кино в России “будет организована правильно”. Что именно должно быть сделано, Шахназаров не уточнил.