Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Станислав Садальский и Татьяна Кравченко недавно были на гастролях в Белоруссии. О забавном происшествии во время спектакля рассказал в своем Telegram-канале Стас Садальский.

Актеры приехали в Белоруссию с постановкой «Гвоздь сезона». В одной из сценок Садальский надел трусы с расцветкой флага США и вышел в таком виде на сцену. Татьяна Кравченко прокомментировала такой выход. Она пошутила: «Вот это пощечина НАТО».

Штука очень пришлась по душе зрителям. Зал просто взорвался аплодисментами. Станислав Садальский написал в своем посте: «В актерском деле важно иметь способность импровизировать на нужную тему, ведь в театральном искусстве имеет большую силу быстротечность творческого процесса».

Вам может понравиться

Срок действия ультиматума для боевиков “Азова” истек, самолеты Ту-22М3 отправились в Мариуполь

В Сети опубликована видеозапись летящих в небе дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые, по словам авторов, отправились на Мариуполь. Вполне вероятно, что активность российской ударной авиации связана с тем, что ультиматум, объявленный

Вирусолог призвал больше опасаться гриппа, а не коронавируса

Грипп – скрытая угроза во время пандемии коронавирусной инфекции. Этого заболевания стоит опасаться больше, чем ковида. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Специалист отметил, что

RusVesna: На Донбассе близится прорыв, спецназ РФ на броне продвигается вглубь региона

Подразделения российского спецназа на броне продвигаются вглубь территории Донбасса. Они движутся ко все еще находящимся под контролем Киева населенным пунктам Луганской народной республики и готовятся к серьезному прорыву, рассказал портал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 19 апреля – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 19 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 19 апреля – пасмурно, до 22 °C |