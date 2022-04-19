Станислав Садальский и Татьяна Кравченко недавно были на гастролях в Белоруссии. О забавном происшествии во время спектакля рассказал в своем Telegram-канале Стас Садальский.

Актеры приехали в Белоруссию с постановкой «Гвоздь сезона». В одной из сценок Садальский надел трусы с расцветкой флага США и вышел в таком виде на сцену. Татьяна Кравченко прокомментировала такой выход. Она пошутила: «Вот это пощечина НАТО».

Штука очень пришлась по душе зрителям. Зал просто взорвался аплодисментами. Станислав Садальский написал в своем посте: «В актерском деле важно иметь способность импровизировать на нужную тему, ведь в театральном искусстве имеет большую силу быстротечность творческого процесса».