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В распоряжении РФ появилось неопровержимое доказательства причастности ВС Украины к удару по Краматорску. Серийный номер ракеты комплекса «Точка-У», фото которого опубликовали иностранные журналисты, показывает, что боезаряд является украинским.

Номер Ш91579 близок к «серийникам» Ш91566 и Ш91565, которые задействовались Киевом на Донбассе ранее. ВСУ использовали эти ракеты для ударов по населенным пунктам ЛНР и ДНР, а теперь атаковали и Краматорск.

Серийный номер – доказательство косвенное, однако у РФ имеется возможность показать всему миру записи с радаров. Ранее она уже делала это, чтобы продемонстрировать уничтожение террористами своего фронтового бомбардировщика, а также самолета Ил-20 на территории Сирии.

Напомним, что ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что правда об ударе по Краматорску рано или поздно вскроется. Сейчас же Запад прикрывает все военные преступления Киева лишь бы насолить Москве.

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