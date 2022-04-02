Отношения между государствами Ближнего Востока и Соединенными Штатами заметно ухудшились. Объясняется это действиями Вашингтона, показавшего себя совершенно ненадежным партнером, заявил сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев.

Глава комитета по обороне пояснил, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия все чаще пытаются дистанцироваться от США, с которыми раньше поддерживали тесное сотрудничество. Отношения обострились практически сразу после начала специальной военной операции РФ, приводит слова сенатора РИА Новости.

По мнению Бондарева, причиной таких действий стран Персидского залива является участие США в конфликте, одной из сторон которого стала Москва. На Ближнем Востоке хорошо понимают, что попытки воевать против РФ грозят серьезными последствиями, так как Россия – это не Сирия, не Ирак и не Афганистан.

Соединенные Штаты никак не реагируют на ракетные удары хуситов по Саудовской Аравии и ОАЭ. В ответ страны Персидского залива категорически отказываются наращивать добычу нефти, чтобы снизить цену на нее.