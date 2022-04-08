Новым судьей Верховного суда США стала афроамериканка Кетанджи Браун Джексон. В социальной сети Twitter ее поздравил президент Джо Байден.

Кетанджи Браун Джексон заменила на высоком посту 83-летнего Стивена Брайера, который отправился в отставку по возрасту. Напомним, что Байден еще во время предвыборной кампании заявлял, что обязательно продвинет афроамериканцев в Верховный суд. Сейчас он сдержал свое обещание.

В американском Сенате за Джексон проголосовали не только все представители Демократической партии, но и трое республиканцев. Причем представители партии неоднократно критиковали судью за попытки наказывать жестокие преступления минимальными сроками, предусмотренными законодательством. Несмотря на критическое отношение к афроамериканке, три представителя республиканской партии все же поддержали ее кандидатуры.