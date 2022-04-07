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В американском Сенате принят законопроект, который существенно упростит передачу Украине оружия и военной техники, пишет издание «Газета.ру». Теперь боевые системы Киеву будут предоставляться по ленд-лизу.

Американской издание Politico сообщило, что между сенаторами не возникло никаких споров в отношении данного законопроекта. Они единогласно проголосовали о предоставлении Украине ленд-лиза, так что теперь дело за Палатой представителей и президентом США Джо Байденом.

Особенности ленд-лиза хорошо известны по Второй мировой войне, когда Соединенные Штаты снабжали сырьевыми ресурсами и оружием государства, входившие в антигитлеровскую коалицию. Сейчас Вашингтон намеревается передавать Киеву не только ранее поставляемое оружие, но еще и «кибернетические средства и возможности».

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