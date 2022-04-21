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Бойцы ВСУ, которые попали в плен или добровольно сложили оружие, рассказали о хороших условиях содержания, создаваемых ВС РФ. Также они заявили, что пытки и издевательства на военнопленными российской армии, факты которых неоднократно фиксировались, недопустимы, сообщило Минобороны России.

Военнослужащий Виталий Шитюк, который сейчас содержится в Севастополе, рассказал, что пленные находятся практически в таких же условиях, что и бойцы российской армии. Отношение к ним вполне лояльное. Поэтому сдавшиеся в плен солдаты ВСУ ждут только одного – завершения конфликта и возвращения домой.

Другие бойцы рассказали, что необходимо соблюдать международные нормы по отношению к военнопленным. Они осудили насилие, причем независимо от того, армия какой страны его применяет.

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