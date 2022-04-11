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Расстреливать мирное население в Рубежном украинских военнослужащих заставляли главари националистических батальонов. Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен.

По их словам, неонацисты вынуждали их стрелять по всем, кто проходил мимо, причем не имело значение, военный это или гражданский. Затем привезли жителей Рубежного с белыми повязками на рукавах, поставили их перед строем и приказали расстреливать. Никаких вариантов отказаться делать это не было.

Бойцы сдались в плен, так как поняли, что удержать Рубежное не сумеют. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем Народной милиции ЛНР и войск РФ.

Напомним, что ранее военкор Александр Сладков рассказал о сдавшихся в плен в Мариуполе 160 морских пехотинцев ВСУ.

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