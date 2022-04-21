Представители Сбербанка рассказали о появлении новых условий для граждан моложе 69 лет. Теперь этой категории клиентов стали доступны более выгодные предложения.

Речь идет о страховании. Теперь российские граждане могут оформить для себя страховку на случай приобретения лекарственных препаратов. Клиентам предлагают программу «Фармстрахование». Она дает возможность вернуть гражданам до 90% стоимости от приобретенных медикаментов. При этом важным условием является назначение этих препаратов врачом.

Эта программа работала и ранее, но сейчас в нее внесены изменения. Теперь страховку можно оформить по более низкой цене, чем ранее: 2 500 рублей вместо 3 000 рублей. Кроме того, увеличена предельная стоимость одного препарата. Ранее она составляла 5 000 рублей, сейчас увеличена до 15 000 рублей. Также отменен лимит в 5 000 рублей для препаратов с одним и тем же действующим веществом.

Изменения коснулись и возраста участников программы. Теперь страховку можно оформлять с самого рождения, ранее минимальный возраст начинался с 18 лет.