Турция, в отличие от отказавшейся поставлять на Украину оружие Южной Кореи, играет на обе стороны конфликта, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он отметил, что никаких принципов и моральных ценностей у Анкары нет, ее главная цель – заработать как можно больше денег.

Эксперт напомнил, что Анкара закрыла проливы Дарданеллы и Босфор для военных кораблей, что играет на руку России. Корабли Североатлантического альянса сейчас не могут войти в Черное море, поэтому многие связанные с такими его действиями провокации отпали сами собой.

В то же время Турция через Польшу отправляет на Украину вооружение НАТО, в том числе и свои беспилотники «Байрактар ТБ2». Однако в последнее время его поток немного ослаб, так как Анкара раздумывает над приобретением российских истребителей Су-57 вместо американских F-16 и не хочет портить отношения с Москвой.