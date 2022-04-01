Президент Украины Зеленский несколько переоценивает возможности морских мин, которые сейчас дрейфуют в Черном море. Его высказывание об этих боеприпасах стало настоящим конфузом, заявил политолог-востоковед Евгений Сатановский.

В своем очередном выступлении Зеленский обратился к парламенту Норвегии и заявил, что мины, которые расставила в Черном море и не сумела нормально закрепить украинская армия, могут оказаться у границ северного государства.

«Они могут дрейфовать и к границам Норвегии, к фьордам. Это угрожает людям и окружающей среде», – заявил президент Украины.

Сатановский в ответ на это написал в своем телеграм-канале, что Зеленский либо намеревается минировать территорию вокруг Норвегии, либо полагает, что это государство располагается на берегу Черного моря.

Чтобы добраться до Норвегии, украинским минам необходимо преодолеть немалое расстояние. Им нужно пройти проливы Дарданеллы и Босфор, пересечь акваторию Средиземного моря и Гибралтар. Затем боезарядам предстоит обогнуть европейский континент, пройти Ла-Манш и только после этого они окажутся у норвежских берегов. Подобное «путешествие» вряд ли возможно, поэтому заявление Зеленского – это традиционная игра на публику.