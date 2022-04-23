Борис Джонсон представляет собой реинкарнацию Страшилы из «Волшебника Изумрудного города», которому совершенно не стоило идти в политику, считает политолог Евгений Сатановский .

Он пояснил, что этот «мужчина средних лет с волосами, напоминающими пучок старой соломы», в беседах с журналистами выбалтывает как свои собственные, так и чужие секреты. Так Сатановский прокомментировал недавнее заявление британского премьера о том, что Варшава обучает ВСУ работе со средствами противовоздушной обороны, а Лондон – с бронетехникой западного образца.

«Польский экс-главком сухопутных войск от досады чуть из штанов не выпрыгнул. Так бестолково выдать военную тайну?!», – заявил Сатановский.

Он также подчеркнул, что времена Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля давно прошли, а Борису Джонсону еще очень далеко до этих политиков.