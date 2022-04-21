Впервые с марта в России было зафиксировано снижение цены на сахар. Правда, не во всех регионах и не на много. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на сахар стали повышаться в России с начала марта. Такая ситуация отмечалась во всех регионах страны. По словам специалистов, в большинстве случаев увеличением стоимость рынок отреагировал на ажиотажный спрос. Однако в отдельных случаях есть подозрения на картельный сговор между производителями и поставщиками продукта.

По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 апреля цены на сахар-песок в розничной торговле снизились в среднем на 0,3%. Впрочем, снижение отмечено только в 46 регионах, в остальных цены немного выросли или остались без изменений. Тем не менее тенденция на снижение стоимости сахара обозначилась, говорят специалисты.

Между тем цены в целом на продукты продолжают увеличиваться. По данным статистики, за указанную неделю индекс потребительских цен вырос на 0,2%, а с начала апреля до его середины – на 1%.