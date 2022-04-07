Соединенные Штаты должны признать жертв своих ядерных испытаний на Маршалловых островах и понести ответственность за их фактическое уничтожение, пишет издание Scientific American.

Авторы публикации Ивана Николич Хьюз и Харт Рапапорт напомнили США об испытаниях ядерного оружия в период с 1948 по 1956 год. Они заявили, что за это время многие жители Маршалловых островов погибли или страдают от рака. Но Вашингтон не признает этих жертв собственных действий, зато якобы пытается предотвратить Третью мировую

США обязаны восстановить Маршалловы острова, на которых радиация продолжает отравлять воду и сушу, делая тихоокеанскую страну непригодной для проживания людей. Вашингтон должен понести ответственность за прошлое, а уж потом смотреть в будущее.