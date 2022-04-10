Территория огромного предприятия «Азовсталь» в Мариуполе во многих местах скрыта за дымом. Это последнее прибежище националистов «Азова» (запрещен в России), которые пытаются использовать подземные коммуникации, чтобы спрятаться от проводимой ВС РФ зачистки.

Фотографии с предприятия, сделанные корреспондентом канала «Известия» Романом Польшаковым, появились в Сети. На них видна практически вся территория завода, ставшего сейчас укрытием для нацбатов. На отдельных ее участках виден дым после артиллерийских обстрелов.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении на 98 процентов зачистки Мариуполя. По его словам, боевики нацбатов сейчас находятся только на заводе «Азовсталь», который за последние годы был превращен в подобие крепости. Однако это их не спасет.