Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Территория огромного предприятия «Азовсталь» в Мариуполе во многих местах скрыта за дымом. Это последнее прибежище националистов «Азова» (запрещен в России), которые пытаются использовать подземные коммуникации, чтобы спрятаться от проводимой ВС РФ зачистки.

Фотографии с предприятия, сделанные корреспондентом канала «Известия» Романом Польшаковым, появились в Сети. На них видна практически вся территория завода, ставшего сейчас укрытием для нацбатов. На отдельных ее участках виден дым после артиллерийских обстрелов.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении на 98 процентов зачистки Мариуполя. По его словам, боевики нацбатов сейчас находятся только на заводе «Азовсталь», который за последние годы был превращен в подобие крепости. Однако это их не спасет.

Вам может понравиться

Военный аналитик Тимошенко: Европа вполне может пострадать от своего же оружия, поставляемого на Украину

Накачивая Украину оружием, европейские страны ставят под угрозу безопасность своих граждан, уверен военный аналитик Михаил Тимошенко. Он пояснил, что на территории этой страны сейчас царит полная неразбериха в сфере оборота

Глава Пентагона Остин заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Министр обороны Сергей Шойгу с февраля не отвечает на звонки главы Пентагона Ллойда Остина. Он рассказал об этом в ходе заседания сената Соединенных Штатов. «Русские не отвечают», – заявил американский

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты “Азова” расстреливали в подвале мирное население

Украинские танки, размещенные между жилыми домами в Мариуполе, неоднократно открывали огонь даже тогда, когда российских войск не было в городе. Об этом рассказала одна из местных жительниц. В настоящий момент
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 19 °C | Подольск: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшая облачность, до 21 °C |