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С базы ВМС Великобритании неизвестные похитили дизельное топливо, которое используется для генераторов военного корабля HMS Bulwark. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, топливо похищали в течение нескольких недель. Не исключено, что причиной стало рекордное увеличение цен на топливо. Общая сумма украденного горючего составила 326 000 долларов. Основная часть украденного дизеля на момент обнаружения пропажи была уже продана на черном рынке.

В Министерстве обороны Великобритании назвали этот инцидент позором для всего ведомства. Бывший директор по вопросам боеспособности Минобороны контр-адмирал Крис Пэрри заявил: «В данный момент я бы предпочел, чтобы топливо ушло в Чёрное море, а не на чёрный рынок».

Власти Великобритании уже начали расследование по факту серьезного нарушения безопасности.

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