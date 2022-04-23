До населенного пункта Днепрорудное в Запорожской области докатилась денацификация. В этом городе со здания администрации был спилен украинский трезубец, который был размещен на флагштоке. В настоящий момент там остался лишь один флаг России.

РИА Новости поясняет, что военно-гражданская администрация города приняла решение, что российский флаг совершенно не сочетается с трезубцем. Поэтому последний пришлось спилить.

Кроме того, на еще одном здании демонтировали плакаты с фотографиями «героев антитеррористической операции» на Донбассе, которую Украина проводила в 2014-2015 годах. Сейчас денацификация, как демилитаризация страны продолжается, российские военные уверенно продвигаются вперед к достижению поставленных целей.