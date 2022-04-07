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Со дня начала спецоперации РФ на Украине в Германии было зафиксировано почти 400 преступлений, направленных против выходцев из России. Еще 181 правонарушение совершено в отношении украинцев, рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер.

По ее словам, подавляющее большинство преступлений – это порча принадлежащего гражданам имущества и оскорбления. Однако иногда фиксируются и откровенные акты насилия.

Фезер также отметила, что полиция Германии работает над расследованием каждого из правонарушений, а также предпринимает все необходимые меры для защиты всех немецких граждан, независимо от их происхождения.

Напомним, что преступления против выходцев из РФ фиксируются и в других странах. В Испании неизвестные также подожгли особняк на озере Комо, принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву.

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