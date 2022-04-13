Американо-натовские транспорты с вооружением, пересекающие границу Украины и следующие по ее территории, автоматически становятся законными целями для ВС РФ, заявил замминистра иностранных дел Михаил Рябков.

В интервью издания ТАСС он также ответил на вопрос о последствиях антироссийских санкций, которые без устали «штампуют» Соединенные Штаты. По словам замглавы МИД, заморозка средств, которые хранились в американских банках представляет собой банальный рейдерский захват.

Кроме того, санкции сделали невозможным инвестирование средств в государственные ценные бумаги РФ. Это указывает на желание Соединенных Штатов спровоцировать дефолт России. Причем из-за использования данного инструмента пострадало огромное множество американских компаний, которые вкладывали деньги в российский фондовый рынок и имели хорошую прибыль. Но сейчас США жертвуют этим ради сиюминутных политических хотелок.