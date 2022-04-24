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ВС РФ продолжают успешное наступление в рамках спецоперации на Украине, демонстрируя полное огневое и техническое превосходство над противником. Российская армия освобождает от националистических сил и подразделений ВСУ все новые населенные пункты.

Так, в ходе очередной операции было уничтожено целое подразделение противника, пишет портал «Русская весна», который в подтверждение опубликовал соответствующее видео. Отмечается, что подобные успешные атаки стали более частыми после изменения тактики ведения боевых действий во второй фазе спецоперации ВС РФ на территории Украины.

В ходе наступления на Донбассе российские подразделения и Народная милиция уничтожают военную инфраструктуру, а также возводимые годами фортификационные сооружения, опорные и командные пункты, другие объекты, отмечают авторы портала.

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