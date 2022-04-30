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Украинские войска выбиты из промзоны на окраине Рубежного, рассказал сайт «Русская весна». Боевики скрывались в укреплениях, рассчитанных на длительное сопротивление, однако не сумели выстоять под интенсивным огнем союзных сил.

Военкоры «Русской весны» рассказали, что националисты поняли, что их загнали в угол, и сопротивлялись до последнего. Однако российские военные и Народная милиция вызвали огонь на себя и сумели выбить их из укрепрайона, который располагался в еще советском бункере гражданской обороны.

Сейчас на этих позициях можно увидеть только трупы украинских силовиков, да сгоревшие практически дотла позиции. Союзные силы продолжают зачистку и приближаются к главной цели – освобождению ЛНР и ДНР от нацистов.

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