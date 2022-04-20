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Группа «охотников за российской техникой» ВСУ попала в засаду, устроенную спецназом ВС РФ, пишет издание «Русская весна». Отмечается, что диверсанты передвигались на бронеавтомобиле «Козак».

Российский спецназ получил информацию о выдвижении диверсионно-разведывательной группы от разведки. Ей стало известно, что ДРГ намеревается неожиданно напасть на позиции РФ. Однако «эффекта внезапности» ей достичь не удалось. Спецназовцы устроили засаду на пути группы и уничтожили ее вместе с бронеавтомобилем.

Напомним, что на Украине началась вторая фаза специальной военной операции ВС РФ. В ее рамках планируется окружение крупной группировки ВСУ на Донбассе и освобождение территорий ДНР и ЛНР. Одновременно с этим продолжаются боевые действия в Мариуполе, где боевики ВСУ окопались на заводе «Азовсталь».

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