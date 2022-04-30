В ходе прорыва из Харьковской области на Донбасс ВС РФ взяли в плен «нацистского монстра», тело которого практически полностью покрыто татуировками, рассказал портал «Русская весна».

При этом все татуировки связаны с нацизмом, отмечают авторы публикации. По их словам, бойцам ВС РФ удалось идентифицировать изображения руны «Одал», которую в качестве символа использовали сотрудники Главного управления СС по вопросам расы и эмблема 7-й дивизии СС «Принц Ойген», нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен, железный крест, который выколот на ноге пленника. Также на его теле имеются татуировки в виде разнообразных черепов.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ. В ходе второй ее фазы планируется полностью освободить Донбасс от националистических сил и подразделений ВСУ.