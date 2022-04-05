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Всего за сутки расчет российского зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбил 20 воздушных целей, сообщает издание RusVesna. Авторы отмечают, что среди этих летательных аппаратов оказалось и 8 дронов «Байрактар ТБ2» турецкого производства.

Столь удачный день выдался у расчета ЗРК «Тор», которым командует Сергей Пачёпка. Он рассказал, что атака ВСУ с применением сразу 20 летательных аппаратов не застала врасплох его подразделение. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и взяты на сопровождение.

После этого их сбили. Причем выяснилось, что среди этих целей оказалось 7 беспилотников «Байрактар», которые Киев считает чуть ли не лучшим оружием планеты. На деле же это сильно переоцененные аппараты, которые имеют весьма средненькие характеристики и легко уничтожаются зенитно-ракетными комплексами.

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