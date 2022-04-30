Телеграм-канал «Русская Весна Z : спецоперация на Украине и Донбассе» опубликовал видеозапись, сделанную в одном из населенных пунктов на Луганщине. Там местные жители радостно встречают российскую армию, которая погнала украинских нацистов.

Дети и взрослые приветствуют военнослужащих ВС РФ еще на въезде в поселок. При этом бойцы привезли на Луганщину не только свободу от националистических сил, но и продукты питания, с которыми в последнее время возникли серьезные перебои.

Военнослужащие передали жителям Луганской народной республики соленья и макароны, тушенку и мясные паштеты, куличи, соки и хлеб. Также они доставили предметы гигиены и первой необходимости.

После освобождения этого населенного пункта ВС РФ продолжают спецоперацию на Донбассе, сообщает портал «Русская весна».