Военная спецоперация ВС РФ на Украине продолжается согласно плану, однако точные сроки ее завершения пока не озвучиваются, пишет портал «Русская весна». Также журналисты сообщают, что российские военные вытеснили противника из населенного пункта Торское.

В настоящий момент одной из главных задач ВС РФ является уничтожение крупной группировки ВСУ в Славянске и Краматорске. В рамках ее выполнения войска продвигаются все ближе к этим городам. Освобождение села Торское – один их этапов на пути к достижению цели.

Сообщается, что в ходе наступления были уничтожены все огневые рубежи ВСУ, что позволило подавить ожесточенное сопротивление и заставить противника покинуть населенный пункт.