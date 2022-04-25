Склады с боеприпасами и вооружением, а также производство взрывчатых веществ в Днепропетровской области уничтожены ударом ракеты «Искандер», рассказал портал «Русская весна». Авторы отмечают, что боезаряд попал точно в цель, поэтому очередной этап демилитаризации Украины успешно завершен.

Цеха по производству взрывчатки и пороха располагались у Павлограда Днепропетровской области рядом с железной дорогой. Их уничтожение позволит перекрыть поставки взрывчатых веществ ВСУ.

Напомним, что минувшей ночью также были уничтожены склады с боеприпасами и оружием рядом с Гусаровкой и Великой Камышевахой. По всей территории Украины поражено почти 400 опорных и 26 командных пунктов ВСУ. Удары по ним наносились с применением артиллерийских установок и РСЗО.